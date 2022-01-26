Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı programı kapsamında Ocak ayı ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çocukların okula devam etmesi şartıyla ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi bulunmayan ailelere “Şartlı Eğitim Yardımı” kapsamında destekte bulunduklarını dile getirdi.

259 MİLYON LİRA ÖDEME YAPACAĞIZ

Bakan Yanık, “Şartlı Sağlık Yardımı” ile 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunduklarını belirtti. Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini kaydeden Yanık, "Bu kapsamda ocak ayına ilişkin bu üç sosyal yardım programlarımız ile 259 milyon lira ödeme yapacağız" ifadesini kullandı.

Bakan Yanık duyurdu: Sosyal ve ekonomik destek miktarı arttırıldı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal ve ekonomik destek (SED) miktarının arttırıldığını açıkladı.