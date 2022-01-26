Ayrıntılar geliyor...
Valilik açıkladı: Park edilmiş araçların acilen çekilmesi gerekmektedir
26.01.2022 - 14:02 | Son Güncelleme: 26.01.2022 - 14:06
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Hadımköy gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir." dedi.
Kaynak: TRT
Etiketler : Son Dakika,
818478 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/818478.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER