Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da yaşanan kar felaketine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in konuşmasından satır başları:

İBB herkesi tedbire çağırırken bir tek kendisi tedbir almamış. Ortada belediye idaresi adına zaaf olduğu ilk andan itibaren görüldü. İstanbulluya sahip çıkmayan bir belediye yönetimi ortaya çıktı. En basit tedbirlerin bile alınmadığı görüldü. Toplu taşımaya insanların yönlendirilmesi söz konusuyken otobüslere zincir takılmadığı, insanları taşımaya uygun olmadığı görüldü.

BELEDİYE SÖZCÜSÜ YURT DIŞINDA

Bu araçların nasıl savrulduğu görüldü. Daha da acısı krize müdaha etmesi gereken bir kar küreme aracı belediye başkanının yemek yemesi için yolun açılmasına seferber ediliyor. Herkesin siyasi safını İstanbulludan yana, vatandaşımızdan yana olarak değerlendirmesi gerekirken, bu zaafı kimin üzerine yıkarız ile karşı karşıyayız. Bilgilendirmeyi yapması gereken belediye sözcüsünün yurt dışında olduğu öğreniliyor.

CHP'NİN BELEDİYEDEN HABERİ YOK

Bütün bunlar karşısında CHP yönetiminin yapması gereken olaya el koymasıydı. CHP'nin belediyeden haberi yok. İstanbul'a bu kar ilk kez yağmıyor. 2017'de daha fazla kar yağdı. Alınan tedbirlere bakılınca kurumsal hafızanın silindiği görülüyor. Belediyenin kapasitesinden uzaklaştırıldığı bir beyin yıkama faaliyeti görülüyor.

İSTANBUL'DA GÖRÜLMEYECEK BİR ZAAF

2017'de 1.2 metrelik kar yağıyor. Şimdi ise yağan 80 CM. İstanbul'a o dönem 539 ton solüsyon kullanılmış, 136 bin ton tuz dökülmüş. Bugün ise iki tankerlik solüsyon ve 55 bin ton tuz dökülmüş. CHP sürekli ehliyet, liyakat ve kul hakkı diyor. Şimdi bu açıdan iyi değerlendirmeleri gerekir. Siyasi etiketleme ile bu kadar insanın işten atılması, emeklerinin silinip atılması, bir beyin yıkama faaliyetini net şekilde gösteriyor. İstanbul'da hiçbir şekilde görülmeyecek bir zaaf görüldü.

İMAMOĞLU'NUN BALIKÇIDAKİ FOTOĞRAFI

Kriz yönetimi konusunda büyük bir zaaftı. Bilgilendirme yapılmadı. (Murat Ongun) İmamoğlu'na tepki gösterenleri trollükle suçluyorlar. Sonuç olarak tepki gösterenler haklı çıktı. Sonra İmamoğlu'nu savunanlar tweet'lerini sildi, kimisi özür diledi. Seferberlik halinde yalanladılar sonra özür dilediler. Kriz yönetmesi gereken yönetim krize sebep oldu.