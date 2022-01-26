Türkiye Gazetesi

İstanbul'da pazartesi akşam saatlerinden itibaren kar yağışı geri dönüyor.

8'DEN SONRA BAŞLAYACAK

Konuyla ilgili İBB'den yeni bir uyarı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, "Salı sabah saatlerinden itibaren mola veren kar yağışının bugün akşam saatlerinden (20.00) sonra Avrupa yakasında, Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında yeniden etkili olması bekleniyor" denildi.

KUVVETLİ OLMAYACAK

Beklenen kar yağışının yaşamı olumsuz etkileyebilecek derecede yoğun olmayacağı belirtilirken, bölgesel olarak kuvvetli geçişler yaşanabileceği tahmin ediliyor.