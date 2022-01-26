Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sezen Aksu tartışmalarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. İşte Erdoğan'ın o ifadeleri;



"Benim Çamlıca Camii'ndeki sözlerimin muhattabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir, eyvallah. Diğer taraftan ben ülkenin Cumhurbaşkanı olarak insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine yani kutsalına laf edilmesine müsaade etmem.

Burayı birbirinden ayırmamız lazım. İnsanımızın kutsallarına yönelik hassas bir duruşum var. Bunu da herkes bilir. Dilini koparma ifadesini bir kişinin şahsına değil, kutsallarına karşı hakaret dönük bir tavır olarak ifade ettim.

Özgürlüğün sınırları hakaret etmek, rencide etmek ya da kutsallara kötü sıfatlar yakıştırmak değildir."



Erdoğan 'Yaşananlar basiretsizlik' dedi tepki gösterdi: İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz Bir televizyon kanalında gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da kar yağışı sonrası yaşanan olaylarla ilgili önemli açıklamalar geldi. Erdoğan; "İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı. Bu basiretsizliktir.” dedi.



MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Sezen Aksu'ya tepki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sezen Aksu'nun skandal şarkı sözlerine tepki gösteren Bahçeli "Yazdığı ucube şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Havva'ya cahil diyen sorumsuz şarkıcının sefalet hali, cehalet çukuru açık seçik. Sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil sakın kuzgunluğa heves etme" ifadelerini kullandı.

