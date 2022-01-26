Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon prorgamında memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 2,5 oranındaki ek zammın ardından kamu işçilerinin maaşına da ilave zam yapılacağının müjdesini verdi. Erdoğan "(Kamu işçilerinin ücretleri) Yüzde 2,5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz" dedi. Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezen Aksu açıklaması Katıldığı bir televizyon programında gazetecilerin gündeme dair sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan 'Yaşananlar basiretsizlik' dedi tepki gösterdi: İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz Bir televizyon kanalında gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da kar yağışı sonrası yaşanan olaylarla ilgili önemli açıklamalar geldi. Erdoğan; "İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı. Bu basiretsizliktir.” dedi.

ABD ve İtalya Büyükelçilerinden Erdoğan'a güven mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İtalya Büyükelçisini Külliye'de kabul etti.