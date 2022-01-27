Türkiye Gazetesi

F-35 savaş uçakları için Türkiye’nin ödediği paranın F-16’ların alımı ve modernizasyonu için kullanılabileceği gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasım 2021’de ABD Başkanı Biden ile görüşmesinin ardından “F-35’ten kaynaklanan bizim bildiğiniz gibi 1 milyar 400 milyon dolar bir ödememiz vardı. Bu ödemeden hareketle F-16’lar gündeme geldi. Elimizdeki F-16’ların modernizasyonu veyahut da yeni F-16’lar verilmesi konusu gündemimize geldi” demişti. Joe Biden da, F-16 talebi ile ilgili ABD’de bir süreç söz konusu olduğunu, satışa da olumlu yaklaşıldığını kaydetmişti.

İKİ İSİMDEN BIDEN'A MEKTUP

Ancak ABD’de Türkiye karşıtı çevreler, F-16 satışını durdurmak için harekete geçti. Temsilciler Meclisi üyeleri Gus Bilirakis ve Frank Pallone, Biden yönetimine “Türkiye’nin 40 adet F-16 talebini geri çevirin” çağrısı yaptı. Joe Biden’a mektup yazan Bilirakis ve Pallone “Erdoğan yönetimindeki Türkiye, yıllardır askeri gücünü Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Kuzey Afrika’yı istikrarsızlaştırmak için kullandı” iddiasında bulunuldu.

Yunan basınından Kathimeri’nin haberine göre, üyeler, Ankara’nın F-16 savaş uçağı talebini kabul etmenin “bölgede daha fazla yıkıma yol açacağı” şeklinde asılsız ifadelere imza attı.

Satışın gerçekleştirilmemesi için uğraş veren söz konusu Temsilciler Meclisi üyeleri, “F-16’ları onaylamak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye’nin ABD ve NATO ile ittifak taahhütlerini göz ardı ettiği için ödüllendirir” dedi.

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş: F-16’lar bile Yunan’ı caydırır Ankara’nın, Atina’nın Ege ve Doğu Akdeniz’deki hamlelerini boşa çıkaracağını belirten emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş “Hava kuvvetlerimizi güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’nin F-16 alması bile Yunanlıları caydırır” dedi.

Türkiye’den F-16 hamlesi: Testlerden başarıyla geçti Türkiye, savunma sanayisinde emim adımlarlar ilerleyişine devam ediyor. Türk savunma sanayisi bünyesinde millileştirilen F-16 mühimmat eğitim podunun seri üretimine başlanıyor. Seri üretime başlamadan siparişler alınmaya başlandı. Dost ve müttefik ülkelerle ihracata yönelik görüşmeler devam ederken, önemli bir başarıya imza atan SDT, Türk Hava Kuvvetleri için 60 adetlik seri üretim siparişi aldı.