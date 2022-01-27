Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Göçmenler ve Medya Çalıştayı’nın açılışında konuştu. Sorunların ulusal olmaktan çıkıp uluslararası nitelik kazandığı yeni bir dönemin tecrübe edildiğine işaret eden Altun, “Bu dönemde Türkiye istikrarlaştırıcı bir güç olarak hem kendi güvenliği ve istikrarı hem de bölge ülkelerinin güvenliği ve istikrarı için sahada ve masada mücadele verdi. Son derece somut önemli kazanımlar elde etti. Bu noktada Türkiye gerçekçi ve insani göçmen politikasıyla dünyaya örnek oldu” dedi.

"500 BİNE YAKIN SURİYELİ GERİ DÖNÜŞ YAPMIŞTIR"

Bugün bütün dünyanın göçmen sorunuyla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Altun “Fakat, bu sorunla en ciddi şekilde yüzleşen ülke Türkiye’dir. Bunu biz tercih etmedik. Bölgemizde büyük bir yangın çıktı. Bu yangını biz çıkarmadık; aksine söndürmek için çok büyük gayret sarf ettik, etmeye de devam ediyoruz. Yerlerinden, yurtlarından edilmiş mazlum insanların onurlu, güvenli ve gönüllü bir şekilde ülkelerine dönmelerini temin etmeyi çok önemsiyoruz. Bu husus göçmen politikamızın merkezinde yer alan hayati unsurlardan biridir. Suriye’nin kuzeyinde güvenli hâle getirdiğimiz bölgelere bugüne dek 500 bine yakın Suriyeli kardeşimiz güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönüş yapmıştır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, bugün Almanya’nın 530 bin, İsveç’in ise 130 bin Suriyeli göçmene ev sahipliği yaptığına, bunun dışında da hiçbir Batı ülkesinde 50 binden fazla Suriyeli göçmenin bulunmadığına dikkat çekti.

İletişim Başkanı Altun’dan 'İyi ki Varsın Eren' paylaşımı 1 Ocak 2022 tarihinde gösterime girecek olan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin fragmanını sosyal medya hesabından paylaşan İletişim Başkanı Altun paylaşımına 'İyi ki Varsın Eren' notunu düştü.

Fahrettin Altun: Üretilen 100 haberden 50'si yalan Fahrettin Altun, Türkiye’nin dünya genelinde yalan haberlere en fazla maruz kalan ülke olduğunu belirterek “Yalan haberin yayılma hızı, hakikatin yayılması hızından 6 kat fazla” diye konuştu.