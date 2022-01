Türkiye Gazetesi

İstanbul’da pazartesi akşam saatlerinde etkisini artıran kar, hayatı tam anlamıyla felç etti. Şehrin her noktasında trafik dururken on binlerce araç yolda mahsur kaldı. Vatandaşlar, evine gidebilmek için gece yarısına kadar bekledi. Daha şanssız olanlar ise valiliğin ya da belediyelerin hazırladığı misafirhanelerde, yurtlarda, AVM’lerde ve camilerde sabahladı. Peki, bu krizin yaşanmasında sorumluluk kimdeydi? İstanbul’a her gün kar yağsa hep böyle mi olacak? Bu sorulara cevap veren İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTÜ) Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, sıkıntının ana sebebinin kurumlar arası koordinasyonsuzluk olduğunu savundu.

İstanbul’daki yollardan Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyelerinin mesul olduğunu belirten Ilıcalı “KGM; devlet yolu, il yolu ve otoyoldan sorumlu. Bu yolların bakımı, onarımı ve karla mücadelesi tamamen KGM’ye ait. Ayrıca ana arterler var; dört bin kilometre civarı. Bunun sorumluluğu da İBB’ye ait. Ara sokak ve yollar ise ilçe belediyelerinin alanı” dedi.

Yetki meselesinin karda ortaya çıktığını aktaran Ilıcalı, konuşmasına şöyle devam etti: Merkeze bağlı koordinasyonu güçlendirecek, karla mücadele, bakım-onarım ve yolların yapımında kanuni düzenleme gerekiyor. TBMM’nin buna el atması lazım. Ben vekillik dönemimde böyle bir teklif hazırladım ve bugün hâlâ güncelliğini koruyor. Basın Ekspres Yolu - Mahmutbey Kavşağı Karayollarının bölgesi. Ama hem İBB’nin olduğu hem de Karayollarının sorumlu olduğu bölgelerde araçlar yollarda kaldı. Sonuçta kanun olmasa bile kurumlar koordinasyonla güçlerini birleştirip vatandaşa mağduriyet yaşatmamalı.

