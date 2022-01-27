Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yaşanan korkunç kaza, Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında Kağıthane’de meydana geldi. 34 ESA 651 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan 3 aylık hamile Ebru G., buzlu ve dik bir yokuştan inmek istedi. Bir süre ilerleyen kadın sürücü, aracının kaymasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç park halindeki 7 araca çarparak durabildi. Yaşanan korku dolu anlar ise kameralara yansıdı.

HAMİLE KADININ DURUMU İYİ

Sesleri duyan çevredeki mahalleli hamile kadının yardımına koştu. Mahalleli tarafından ekiplere haber verilirken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkartılan hamile kadın ve kardeşi Mustafa G., ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının ve karnındaki çocuğu ile kardeşinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

“İYİ Kİ DE KİMSE YOKTU”

Korkunç kazayla ilgili konuşan Nazife Erdem, “Burada ilk gün kar lapa lapa yağarken, tabi herkes heyecanlı, sokağa çıktı. Çoluk çocuk, komşular falan hepimiz aşağı indik yaklaşık 40-50 kişi vardık sokakta. Saat 23.30 gibi biz içeri girdik ve saat 00.00’a doğru, çok değil yani yarım saat sonra buradan arabanın çok hızlı bir şekilde indiğini gördük. O sırada arabayı durduramadığı için kornaya basıyordu hani birileri varsa kaçsın diye uyarı yaptı. İyi ki de kimse yoktu o sırada herkes evine girmişti. Buradan hızla aşağı kadar gitti ve orada durdu. Sürücü hamileydi ve çok korkmuşlardı. Biz de korktuk açıkçası, eşim de koşarak yardıma gitti” açıklamasında bulundu.

“BURADA SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR”

Aynı sokakta benzer kazaların yaşandığını belirten Erdem, “Burada sürekli kazalar oluyor zaten bu ilk değil. Yağmur yağdığında da kar yağdığında da kaza oluyor. Karın yağdığı ilk gün 03.00’da yine aynı şekilde bir araba indi, burada da bir minibüs vardı o da çok kötü oldu. Şoförün durumu da ağırdı gece ambulans geldi. Yani durum bu şekilde, bizim can güvenliğimiz yok bu yolda. Yol çok kötü, bayır yüksek ve insanlar duramıyor. Buna bir önlem alınması için illa ki birilerinin ölmesi mi lazım? Yani biz buradan araç gidiş gelişi olmasını istemiyoruz. Zaten burası tek yön bir yol, aşağı iniş sadece ama buradan insanlarımız yukarı da çıkıyor aynı zamanda. Gerçekten burada biri ölmeden bu yolun araç trafiğine kapatılmasını istiyoruz. Sürücünün ufak yaralanmaları olsa da aşırı derecede korkmuşlardı o gece. Sürücü iyi bir sürücü olmasaydı o gün olay daha farklı boyutlara gelebilir belki ailece yok olabilirlerdi o arabada. Buradan birilerini de aracın altına alabilirdi çünkü çocuklar burada oynuyor, yüzüstü kayıyorlardı. Biz yetkililerimizin bununla ilgili yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.

KORKUNÇ KAZA KAMERALARA YANSIDI

Olayın ardından kazayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, park halindeki 7 araçta maddi hasar olduğunu tespit etti. Kazayla ilgili incelemelerini tamamlayan polis ekipleri tutanak tutarken, kadının kullandığı araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Öte yandan aynı sokakta 3 saat önce ise lüks bir cipin aynı şekilde feci şekilde kaza yaptığı ve vatandaşların sürücünün çaldığı kornayla uyarılarak saniyelerle ölümden kurtulduğu ortaya çıktı. Yaşanan o kaza da kameralara yansıdı.

Hamile kadın kardeşiyle beraber kurtuldu.

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