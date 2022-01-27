Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren düzenleme ile Tarım ve Orman Bakanlığı belirlenen ürünlerin ihracatında dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili kılındı.

HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

Söz konusu tarım ürünleri patates (taze veya soğutulmuş), domates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, kuru sarımsak, hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş), fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuzlar, elma, zeytinyağı ve fraksiyonları, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, tavuk yumurtaları ve tereyağı olarak belirlendi.

GIDA FİYATLARINI DÜŞÜRMEK İÇİN İHRACAT KISITLANABİLECEK

Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 31 Aralık 2022'ye kadar uygulanacak. Bu düzenleme ile gıda fiyatlarını düşürmek için 20 üründe ihracatın belli dönemler kısıtlanabileceği belirtiliyor.

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