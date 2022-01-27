Türkiye Gazetesi

Bakırköy Yeşilköy`de bir restoranda kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesinin adli tıptaki işlemleri sürüyor. Cenazeyi almaya gelen ailesinden kuzen Mehmet Akyüz basın mensuplarına konuştu.



Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kuzeni Mehmet Akyüz: Olayın neden olduğunu henüz bilmiyoruz”

CENAZE MEMLEKETİ RİZE’YE GÖTÜRÜLECEK



Mahmutyazıcıoğlu’nun eşi Ece Erken’e ulaşılmadığı iddialarına karşılık bir şey bilmediğini söyleyen Akyüz, “Cenaze memlekete Rize’ye götürülecek. Biz de cenazesi kılınır diye geldik ama direkt Rize’ye götürüyorlar. Neden böyle bir olayın yaşandığını hiç bilmiyorum. Birazdan alacaklar herhalde” diye konuştu.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakırköy’de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde “şüpheli” sıfatıyla aranan 5 failden 2’sinin yakalandığı öğrenildi.

Cinayete ilişkin yürütülen çalışmaları İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devralmıştı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 2 şüpheli yakalandı Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece yarısı İstanbul’da bir restoranda silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetinde “şüpheli” sıfatıyla aranan 6 failden 2’sinin yakalandığı öğrenildi.

Cem Küçük Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin bilinmeyen detaylarını anlattı Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun İstanbul Bakırköy’de bir restoran çıkışı uğradığı silahlı saldırını sonucu hayatını kaybetti. Cem Küçük, TGRT Haber'de Günaydın Türkiye programında korkunç saldırının bilinmeyen detaylarını anlattı.

7 kurşunla vurulan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan ölmeden önce yürek yakan sözler: Lütfen beni kurtarın Ece Erken’in eşi, Eski Beşiktaş yöneticisi ve Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı saldırı sonucu dün gece hayatını kaybetti. Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali sunuculuğunu yaptığı programda Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözlerinin "Lütfen beni kurtarın" olduğunu açıkladı.