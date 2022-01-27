Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşamki konuşmasında Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın MİT operasyonu ile Ukrayna'da yakalandığını duyurmuştu.

Merhum Hablemitoğlu FETÖ'nün devlet içindeki kadrolaşma çalışmalarını anlatan Köstebek isimli kitabını yayınlayamadan 18 Aralık 2002'de öldürülmüştü. Milli İstihbarat Teşkilatı uzun süredir kırmızı bültenle aranan, suikastın katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın izini sürüyordu. Dün yakalanan Bozkır, bugün Emniyet Genel Müdürlüğü'ne getirildi.

DEAŞ'A SİLAH VE MÜHİMMAT TEMİN EDİYORDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde duyurduğu haberde Bozkır için,"Kaçtığı yurt dışında 2015 yılından itibaren FETÖ medya organlarına ülkemiz aleyhine asılsız iddilarda bulunuyordu. İstihbaratımız bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti. Bu şahsın yakalanarak ülkemize getirilmesi konusunda "Bu ülkenizdedir, bize verin" dedik. İstihbarat Teşkilatımızın yakın markajıyla bu iş neticelendi. FETÖ ile irtibatı yanında DEAŞ'a silah ve mühimmat temin ettiği bilinen birisi." dedi.

"Dünyanın neresine giderseniz gidin Türk adaleti önüne gelip hesap vermekten kurtulamayacaksınız." diyen Erdoğan'ın ardından Bozkır, öğle saatlerinde Türkiye'ye getirilerek, adli işlemleri gerçekleştirilmek üzere Emniyet birimlerine teslim edildi.

Hablemitoğlu suikastıyla ilişkili şüpheli Ukrayna'da yakalandı Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının faillerine ilişkin bilgiye sahip olduğu belirtilen ve kırmızı bültenle aranan şüphelinin Ukrayna'da yakalandığı bildirildi.

Adalet Bakanı Gül'den Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Bizim burada başından beri teklifimiz; bu konunun şeffaf bir şekilde uluslararası olarak soruşturulmasıdır. Bu soruşturma yapılmadığı sürece bu yargılama tamamlanmış sayılmayacaktır" dedi.