Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve 4 saat 45 dakika süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin çağrı yapılarak, "Gerilimin artmasının hiç kimse menfaatine netice doğurmayacağına dikkat çekilerek, taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

SİYASİ, ASKERİ, İKTİSADİ VE SOSYAL GELİŞMELER

Bildiride, toplantıda, Türkiye'nin 2021 yılındaki milli güvenliği için önem arz eden siyasi, askeri, iktisadi ve sosyal gelişmelerin tüm yönleriyle değerlendirildiği, 2022'de karşı karşıya kalınması muhtemel sınamalar ve bu çerçevede yürütülecek faaliyetlerin müzakere edildiği belirtildi.

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliği ile bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulduğu aktarıldı.

Kritik MGK sonrası alınan kararlar şu şekilde;

1. 2021 yılında Milli güvenliğimiz bakımından önem arz eden siyasi, askeri, iktisadı ve sosyal gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilmiş, 2022 yılında karşı karşıya kalınması muhtemel sınamalar ve bu çerçevede yürütülecek faaliyetler müzakere edilmiştir.

2. PKK/KCK-PYD/YPG, FETO VE DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azım, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

3. Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında artan gerginlik ele alınmış. Gerilimin artmasının kimsenin menfaatine neticeler doğurmayacağına dikkat çekilerek, tüm taraflara sağduyu içinde tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur.

4. Güney Kafkasya'da barış ve istikrarı güçlendirmek amacıyla kurulan mekanizmaların ve sarf edilen gayretlerin Türkiye ve Ermenistan başta olmak üzere, tarafların yapıcı ve samımı cabalarıyla ilerletilmesine atfedilen önem vurgulanmıştır.

5. Uluslararası hukuku pervasızca ihlal eden ve çarpıtan, antlaşmalar hilafına adaları silahlandırmayı ısrarla sürdüren Yunanistan, diyalog ve is birliği çağrılarımıza samimiyetle karşılık vermeye davet edilmiş Ege ve Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerimizin korunması hususundaki kararlılığımız tekraren hatırlatılmıştır."

Erdoğan başkanlığında toplanıyor: MGK'nın gündemi dış güvenlik Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan yılın ilk Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında gündem dış güvenlik olacak.

3 saat süren MGK’dan 8 maddelik bildiri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık olarak 3 saat sürdü. Yayımlanan bildiride ekonomiye vurgu yapılarak, "İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi. Hedeflere ulaşma kararlılığı teyit edildi. " ifadeleri yer aldı.

Toplantı sonrası kritik mesajlar: MGK'da Suriye vurgusu Milli Güvenlik Kurulu'nun sona ermesinin ardından, kritik bildiri yayımlandı. Açıklanan kararlarda Suriye vurgusu dikkat çekti.