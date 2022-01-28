Milli İstihbarat Teşkilatı’nca terör örgütü PKK’ya Irak’ın Sincar bölgesinde nokta operasyonu düzenlendi.
PKK/KCK kontrolündeki Sincar’ın Bab Şilo bölgesinde PKK/YBŞ sözde Özel Kuvvet Sorumlusu Azad kod adlı Sileman Şemo Yusuf’un bulunduğu araç hedef alındı.
Nokta atışı ile vurulan araçta bulunan Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi.
SÖZDE GENEL SORUMLU 2021'DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
YBŞ’nin sözde genel sorumlusu PKK mensubu Seyit kod Hasan Said Hasan da MİT’in Ağustos 2021’deki nokta operasyonu ile Sincar’da etkisiz hale getirilmişti.
MİT ve TSK'dan Gara operasyonu: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MİT ve TSK'dan Gara operasyonu: 6 PKK terörist etkisiz hale getirildi MİT ve TSK'nın Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKK terörist etkisiz hale getirildi.