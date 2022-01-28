Türkiye Gazetesi

Selçuk BÖKE

FETÖ’nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını anlatan ‘Köstebek’ kitabı yayınlayamadan öldürülen Necip Hablemitoğlu’nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna’dan getirilirken, benzer bir süreç Estonya ile yaşanıyor. Kumpas davalarında bilirkişi olarak görev yapan, eski TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü Müdürü, FETÖ’cü Hayretdin Bahşi’nin iadesi bekleniyor. Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets’in geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde konunun gündeme geldiği, Ankara’nın iade sürecinin hızlandırılmasını istediği ve Bahşi’ye ait ek bilgi ve belgeleri paylaşıldığı öğrenildi.

ESTONYA’DA ‘PROFESÖR!’

Balyoz davasında harddiskler ve CD’lerle ilgili ‘gerçektir’ raporu veren Hayretdin Bahşi’nin, Estonya Tallin Teknoloji Üniversitesinde ‘profesör’ olduğu kamuoyuna yansımıştı. Bahşi’nin, 2017’de de Estonya’daki NATO Siber Güvenlik tatbikatında görevli olduğu ortaya çıkmış, Türk Büyükelçiliğinin girişimleriyle tatbikattan çıkarılmıştı.

Adalet Bakanlığının Interpol aracılığıyla Estonya makamlarına yaptığı Bahşi’nin Türkiye’ye iade talebinden ise bugüne kadar sonuç alınamamıştı.

Öte yandan, bugüne kadar aralarında ABD, Almanya, Romanya ve Belçika’nın da bulunduğu 109 ülkeden 1.022 FETÖ mensubunun iadesi istendi. Türkiye’nin girişimleri sonrasında 28 ülkedeki 118 FETÖ mensubu iade edildi.

FETÖ, Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya’da eğitim, kültür ve iş alanlarında faaliyet yürütüyor. FETÖ’nün bu ülkelerdeki en önemli kuruluşu, Baltık Türk Kültür Akademisi (Balturka) olarak öne çıkıyor. Kültür ve sanat adamlarını etkilemeye çalışan Balturka’nın, yurt içi ve yurt dışından birçok ortağı bulunuyor.

Ünlü şovmen Okan Karacan’dan çarpıcı iddia: Defne Joy Foster, FETÖ kurbanı Şovmen Okan Karacan, katıldığı bir programda ağzı açık bırakan açıklamalarda bulundu. Karacan, Defne Joy Foster'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kurbanı olduğunu iddia etti ve ölümünün araştırılması gerektiğini vurguladı.

Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır Emniyet'te FETÖ’nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını ele alan “Köstebek” adlı kitabını yayınlayamadan 18.12.2002’de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Kırmızı Bülten ile aranan Nuri Gökhan Bozkır Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurtdışından Türkiye’ye getirildi.