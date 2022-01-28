Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz gece saatlerinde bir balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde hayatını kaybeden Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü Ece Erken’i adeta yıktı.
CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Dün gece İstanbul’dan Rize’nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii’ne getirildi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cami avlusundaki tabutunun başında eşi ünlü sunucu Ece Erken, babası Akif ve annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu uzun süre gözyaşı döktü.
AİLE KABRİSTANINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Cenaze namazına Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman ile yakınları katılırken, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Mahmutyazıcıoğlu, Hürriyet Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.