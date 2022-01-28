Türkiye Gazetesi

Sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte geçtiğimiz gece Bakırköy'de bulunan balıkçılar çarşısında bir restoranda yemek yerken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNESİNİ BÜYÜK OĞLU TESELLİ ETTİ



Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi dün gece memleketi Rize’ye getirildi. Mahmutyazıcıoğlu’nun babası Akif ve annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu gözyaşları içinde taziyeleri kabul etmek için kendilerine tahsis edilen Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'ne gelirken, acılı anneyi büyük oğulları Celal Mahmutyazıcıoğlu teselli etmeye çalıştı. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun sunucu eşi Ece Erken de taziyeleri burada kabul ederken, basın mensuplarının tesise girişine izin verilmiyor.

Öte yandan, yaşanabilecek sağlık sorunu için sosyal tesise bir ambulans gönderilirken, Fındıklı Devlet Hastanesi’nde tutulan cenaze Merkez Camii’nde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Hürriyet Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.