Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten suç duyurusunda bulundu ve 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 26 Ocak'ta Twitter'dan paylaştığı videodaki açıklamalarında mesnetsiz isnatlarda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ağır şekilde ihlal ettiğini belirtti.

Açıklamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına "Cumhurbaşkanına hakaret"ten suç duyurusunda bulunulduğunu ifade eden Aydın, ayrıca Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine 250 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını ve mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayımlanmasının talep edildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na açtığı 17 davayı geri çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 milyon 460 bin TL’lik tazminattan vazgeçerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı 17 davayı geri çektiğini açıkladı. Erdoğan, mahkemeye sunulan feragat dilekçesinde bir kereye mahsus Kılıçdaroğlu’nun saygısızlığını affettiğinin altını çizdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, grup toplantısındaki ithamlarından dolayı 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.