Türkiye Gazetesi

Sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte Bakırköy'de bulunan balıkçılar çarşısında bir restoranda yemek yerken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu dün memleketi Rize’de toprağa verildi.

AMBULANS 40 DAKİKA GEÇ GELDİ İDDİASI

Eşi Ece Erken ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun son yolculuğuna uğurlanmasının ardından sosyal medya hesabında peş peşe paylaşımlar yaptı. Erken, eşinin öldürüldüğü restoran yakınında özel bir hastane olduğunu, ambulansın ise çok geç geldiğini öne sürdü. Erken, “Katil hem o 5 kişiden oluşan alçaklar hem de 40 dakikada gelen ambulans. Allah’ınızdan bulun” ifadelerini kullandı. Erken, ayrıca "Balıkçıya en yakın hastanenin arabayla mesafesi sadece 5 dakika. Saat 00.20'de trafik de yok ve ambulans 40 dakikada geliyor! Ve kocam kan kaybından ölüyor" dedi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMASI

Ece Erken'in bu paylaşımının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, sosyal medyada gerçeği yansıtmayan ifadelerin kullanıldığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

Sayın Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ateşli silahla vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak sosyal medyada gerçeği yansıtmayan ifadeler yer almıştır. Konu tarafımızca titiz bir şekilde ele alınarak incelenmiş ve kamuoyunun bilgilendirilmesine gerek görülmüştür. 112 Komuta Kontrol Merkezi kayıtlarından elde ettiğimiz bilgilere göre 27.01.2022 saat 00.39.21’da “2 kişi vuruldu” açıklamalı ihbar personellerimiz tarafından alınmıştır.

Saat 00.41.25'te adrese yakın iki ayrı merkezimizden ekiplerimiz yönlendirilmiştir. Ateşli silahla yaralanmış kişilerden ağır olan yaralıya olay yerine saat: 00.47.04'de ilk varan ambulansımız tarafından acil müdahalesi yapılmış olup, saat 00.56.47'de olay yerinden ayrılmış ve Acıbadem İnt. Yeşilköy Hastanesine saat: 01.00.10'da hastaneye yolda tedavisi yapılarak (kalp masajı yapılarak) ulaştırılmıştır. Hastaya acil serviste 01.42'ye kadar müdahale edilmiş sonrasında EX kararı verilmiştir.

İlk çağrı gelişi olan saat 00.39.21'den olay yerine ambulansımızın 7 dakika 43 saniyede ulaşmış olup hastanın ilk müdahalesi yapıldıktan sonra olay yerine sağlık kuruluşuna 4 dakika 23 saniyede ulaştırılmıştır. Ancak tüm müdahalelere rağmen hasta kurtarılamamıştır. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.