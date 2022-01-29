Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanı açılışından bu yana başarısıyla dünya çapında konuşulmaya devam ediyor. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Europe tarafından hazırlanan yıllık rapora göre, pandemi nedeniyle 2020'de yüzde 59 düşen yolcu trafiği, 2021'de yüzde 37 arttı. Rapora göre 2021'de en fazla yolcuyu Türkiye ve Rusya'daki havalimanları ağırladı.

İstanbul Havalimanı 36 milyon 988 bin 563 yolcu sayısıyla en yoğun havalimanı olurken, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı 30 milyon 943 bin 456 yolcuyla ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü sırada ise Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı var. Havalimanı ağırladığı 26 milyon 201 bin 698 yolcuyla listede üçüncü oldu.

Hollanda'daki Amsterdam Schiphol Havalimanı dördüncü, Moskova'daki Domodedovo Havalimanı ise en yoğun beşinci havalimanı oldu.

SABİHA GÖKÇEN VE ANTALYA HAVALİMANLARI İLK 10'DA

Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde Sabiha Gökçen ve Antalya havalimanları da yer aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı 24 milyon 991 bin yolcuyla altıncı, Antalya Havalimanı ise 21 milyon 333 bin yolcuyla dokuzuncu sırada bulunuyor.

Aldığı ödüllerle adından sıkça söz ettiren İstanbul Havalimanı, açılışından bu yana geçen süre içerisinde zaman zaman Avrupa'nın en yoğun veya en çok yolcunun ağırlandığı havalimanı olma başarısı da elde etti.