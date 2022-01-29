Türkiye Gazetesi

Sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte geçtiğimiz gece Bakırköy'de bulunan balıkçılar çarşısında bir restoranda yemek yerken silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ortağı olduğu Balık restoranında öldürülmesiyle ilgili sır perdesi aralandı. Olayla ilgili bugün 9 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 11 şüphelinin emniyette sorguya alındığı öğrenildi. Cinayetin katil zanlısı Kadir Yasak da yakalandı.

“ALLAH’IM ÇOK BÜYÜKSÜN”

Şüphelilerin yakalanmasının ardından Ece Erken sosyal medya hesabından art arda paylaşımda bulundu. Erken ilk paylaşımında "Rabbim şükürler olsun, Allah'ım ne çektiysek çeksin, Allah'ım çok büyüksün çok” yazdı.

Katil zanlısı Kadir Yasak

ECE ERKEN’DEN BAKAN SOYLU VE EMNİYET EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Erken, bir diğer paylaşımında ise İçişleri Bakan Soylu’ya emniyet birimlerine teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

"Sayın İçişleri Bakanımızdan ve emniyet birimlerinden Allah Razı olsun. Onlar yakalanana kadar nefes almadık biz. Canımız gitti. Giden gelmez ama cezasız kalmamalarına şükürler olsun. Yalvarıyorum en ağır cezayı alsınlar. Bizi yaşarken öldürdüler. Ne olur en ağır cezayı alsınlar. Rabbim hem bu dünyada hem ahirette gün yüzü göstermesin bunlara."