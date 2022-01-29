Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılının Ağustos ayında yaşanan sel felaketinde en çok yarayı alan Giresun'un Dereli ilçesinde açılış törenine katıldı. Yapılan konutlar ve alt yapı çalışmaları ile vatandaşların mağduriyetinin hızlıca çözüme ulaştırıldığı ilçede birçok anahtar bizzat Erdoğan tarafından teslim edildi.

"21 YIL ÖNCE, NEREDEN NEREYE"

Erdoğan, selde iş yeri yıkılan Muhammet Sarıyıldız (53) isimli vatandaşın yeni iş yerinin anahtarını törende kendisine teslim ederken duygulandıran bir sürpriz ile karşılaştı. Sarıyıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 21 yıl önce cezaevinden çıktıktan sonra Dereli ilçesine uğradığını belirterek o gün çekilen fotoğraflarını gösterdi. Bunun üzerine Erdoğan, "Ben cezaevinden çıktıktan sonra Dereli’ye uğramışım. Burada konuşma yapmışız. O günlerde çekilen fotoğraflar hala duruyormuş. 21 yıl önce, nereden nereye" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

"SİZİ YÜREKTEN SEVİYORUZ"

Muhammet Sarıyıldız, ilçe halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, "İlçe halkı adına size saygılarımızı sevgilerimizi sunuyoruz. Sizi yürekten seviyoruz. Vatanımızı milletimiz yaptığınız her şey için sizi yürekten kutluyoruz" diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan eczacı kalfası Muhammet Sarıyıldız, "Anılarımızı tazeledik. Geleceğini duyunca bize nasip oldu. Böyle bir anımız vardı. Bizi seçerken böyle olduğunu bilmiyorlardı ama biz oraya çıkınca bu anıları paylaşmak istedik kendisiyle. Otobüsün üstünde kendisine gösterince kendisi de memnun oldu, çok mutlu oldu. 21 yıl önce ben hapisten çıkınca buraya gelmiştim diye anı tazeledi, duygulandı" ifadelerini kullandı.