Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan balıklar şöyle:

Biz söz verirsek yaparız, laf değil iş üretiriz. Açılışını yaptığımız eserlerin bir kez daha Derelili kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sel felaketi oldu bakan arkadaşlarım ben hep birlikte Dereli'deydik. Balıkçıya gitmedik. Biz vatandaşlarımızla beraber olduk. Birileri de bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Hiç umurlarında değil. Bu belediye başkanlığını ben de yaptım hem de İstanbul'da. Böyle kar fırtına sel deprem olacak, bizim kitabımızda halkınla beraber olacaksın. Deprem felaketlerinde yangın felaketlerinde bakan arkadaşlarım neredeydiler, Antalya'da Muğla'da Kastamonu Bozkurt'ta. Cumhurbaşkanı da onlarla beraberdi. Ne eksik varsa giderildi.

Çünkü sen onları kendi başına bırakamazsın. Çünkü görevin bunu gerektiriyor. 2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstelendiğimizde Türkiye'yi 4 temel taş üzerinde yöneteceğimizi söylemiştik. Bunlar yetmez dedik, ulaşım, tarım, dış politika üzerinde yükselen bir Türkiye inşa ettik.

20 yıllık dönemimize her türlü sınamayla karşılaştık. Bölgemizdeki ülkelerin önemli bir kısmı bu sınamaları geçemedi ve paramparça oldu. Şimdi Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimi görüyorsunuz. Türkiye olarak bu karanlık dönemi devletimizin bütünlüğüne de milletimizin birliğine de halel getirmeden atlattık. Bu dönemde sıkıntılar çektik, bedeller ödedik. Terör çok can yaktı. Ama hamdolsun bölgesinde daha çok büyüyen bir devletimiz var. İstikrar var güven var. Bu istikrar ve güven Türkiye'yi güçlü ülkeler arasına yerleştirdi. Şimdi de ekonomimize saldırıyorlar. Batılı finans kuruluşları, ekonomik manipülasyonlarla ekonomimize darbe vurmaya kalktı.

Şimdi Gabar'da Bestler Deresi'nde nerede o teröristler. Hepsini gömüyoruz. Benim vatandaşım sokağa çıkamıyordu, artık çıkıyor. Biz bunların inine gireceğiz dediğimde bazıları dalga geçiyordu. CHP'nin başını çektiği bazı kesimler bu gavurların değirmenine su taşıdı. Ama başaramadılar, başaramayacaklar.

Ayrıntılar geliyor...