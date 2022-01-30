Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, 1071 personelin katılımı ile 'Eren Kış-17 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'nu başlattığını açıkladı.

ARA-BUL-YOK ET

Operasyon, kış üstlenmesindeki teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ve güven ortamını pekiştirmek amacıyla başlatıldı. Muş’ta başlatılan operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinin yer aldığı 1071 personelden oluşan 74 operasyonel tim görev alıyor.