Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu yatırımlarla eğitimde, sağlıkta hemen her ilçemizi kapsayan anaokulundan ilkokula, ilkokuldan liseye kadar pek çok yatırımı gerçekleştiriyoruz.

Trabzon yürürse tüm Türkiye yürür, Trabzon büyüyüp gelişirse tüm Türkiye aynı yolda ilerliyor demektir.

Eski Avni Aker stadı yerine yapılan millet bahçesi ve alt yapı ve resmi projelerimizin bütün açılışını bugün yapıyoruz.

Ulaştırmada 443 milyon liralık bir yatırımla inşa edilen yolları buradan resmen hizmete alıyoruz.

Sizin gibi milletim olduktan sonra Allah'ın izniyle dünya ile de başa çıkarız.

Büyükşehir belediyemizin açılışlarını da yapıyoruz. Yeni otogar inşası, sahil düzenleme çalışmaları, kentsel tasarım ve dönüşüm gibi devam eden pek çok çalışması var.

Trabzon'a kazandırdığımız yatırımların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Siz Şirin'siniz, biz dağları dele dele sizlere ulaştık.

"BAY KEMAL HANİ NAMUS HANİ ŞEREF?"

CHP'nin başındaki zat, kiminle yan yana terör örgütü ile yan yana. PKK bir terör örgütü, onun Meclis'teki uzantısı da malum. Bunlarla kol kola dolaşanlara benim milletim tamam der mi? Teröristlerin biz inlerine girdik mi? İnşallah tek bir terörist kalmayana kadar devam edeceğiz. En kritik yerleri terör örgütleriyle irtibatlı kişilere belediye makamında iş verdiler. 44 bin işçiyi belediyeden atıp onların yerine teröristleri doldurdular. Bunlar seçimden önce kimsenin ekmeğiyle oynamayacakları için namus sözü vermişlerdi. Bay Kemal hani namus hani şeref?

Bunlar her fırsatta ülkelerini yabancılara şikayet etmediler mi? Bunlar Batı'dan talimat alırlar. Bunların ülkeye hizmet etme gibi bir dertleri yok! Bunların sözleri gibi hayatları da yalan!

"YALANCILIĞINI İSPAT ETTİN"

Bir kadın vardı ya büyük yalan söyleyeceksin. Bunları dediler mi. Sonra ne oldu, şimdi yargı aldı tutukladı, şimdi cezaevinde. Kime çalışıyordu bunlar, CHP'ye. Bay Kemal de yalanı bunlardan öğrendi. Geçen akşam çıkmış benim TV programımın olduğu saatte o da açıklama yapıyor. Bu açıklamayı yaparken yine bir yalan, ihale yapmışız ve müteahhit firmalara burayı 3 kat fazla rakamla verdiğimizi söylüyor. Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin. Ulaştırma Bakanı'ma dedim ki dersini ver. Ertesi akşam Adil Bey çıktı buna güzel bir ders verdi.

"CAMBAZ, HAYATI YALAN!"

Kime çalışıyordu bunlar? CHP’ye. Bay Kemal yalanı bunlardan öğrendi. Geçen akşam yine çıkmış benim televizyon programım var. Aynı saatte o da kendi özelinden açıklama yapıyor. Bir ihale yapmışız, bu ihalede de 5’li çete diyor müteahhit firmalara… Bu firmalara 3 kat fazlasına verdiğimizi söylüyor. Ben ihalelere imza atmam... Bay Kemal yalancılığını ispat etti. Ulaştırma Bakanımız Adil Bey’e 'Çık ve bunun dersini ver' dedim. Adil kardeşim çıktı televizyonda buna güzel bir ders verdi. Çünkü adamın hayatı yalan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunun yatsıya kadar bile yanmadı. Cambaz. Hayatı yalan. Benim milletim bu adamın yalanlarına prim vermeyecek.

Açtığım davaların hepsini kazanıyorum. Eğer böyle olmasaydı, yüzlerine karşı her türlü hakaretleri edenleri zoraki baş tacı etmezlerdi. Hep söylediğimiz gibi ülkemizi her alanda geliştirdik, sadece muhalefetin kalitesini ve kalibresini yükseltemedik. Bunun için de 20 yıllık hükümetlerimiz döneminde hep kendimizle yarıştık. Çıtayı hep yukarı taşıdık. Her alanda bunu yaptık.

Biz ülkemizin sağlık alt yapısını gelişmiş ülkelerin bile ötesine geçirdik. Onlar çok daha ilerisini teklif etmeliydi. Bakıyorum bizim yaptığımız şehir hastanelerinin yolunu bile yapamıyorlar. Verdikleri söz var. 'Şanlıurfa Belediyesi'ni önümüzdeki seçimde bize verin, biz elektriği bedava vereceğiz' diyor. Bay Kemal, Muğla Belediyesi sende. Muğlalı çiftçimize ver bakalım bedava elektrik. Aydın sende, Antalya sende. Hadi ver bakalım ücretsiz. Dürüst ol dürüst. Senin elini tutan mı var? Elektriğin üretim merkezi yönetimde. Adam bunu dahi bilmiyor. Bu denli cahil. Hayat geçirdiğimiz projelerin finansman modelini bile kavrayamadıkları için hala tamamlanan yatırımların hikmetini çözmekten acizler.