Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, terörle mücadele zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen kararlılıkla ve artan bir tempoda devam ediyor. "Terörist neredeyse hedef orası" anlayışıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 25, Suriye'nin kuzeyinde 147 olmak üzere toplam 172 terörist etkisiz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA HEDEF İMHA EDİLDİ

Söz konusu süreçte Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar ve SİHA'larla 25 hava harekatı düzenlendi, terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edildi. Geçen sene gerçekleştirilen 397 operasyonda da 2 bin 883 terörist etkisiz hale getirilmişti.

KAR ALTINDA VATAN NÖBETİ

Bununla birlikte ülke genelinde soğuk hava etkili olurken, Mehmetçiğin zorlu hava ve arazi şartlarındaki mücadelesi birkaç aydır devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, binlerce metre rakımlı çok sayıdaki üs bölgesinde kar altında ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda vatan nöbetini sürdürüyor.

SICAKLIKLAR -20 DERECENİN ALTINDA

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 488'inde gece sıcaklıkları eksi 20 derecenin altına indi. Yine bu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 5 metreyi aştı. Irak'ın kuzeyindeki Misolok üs bölgesinde dün gece sıcaklık eksi 39 olarak ölçülürken, kar kalınlığı 7 metreye ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, gerek üs bölgeleri gerekse personelin kıyafetleri konusunda zorlu hava şartlarına ilişkin hazırlıkların çok önceden tamamlandığını vurguladı.

Yapılan hazırlıklarla tüm bu zor hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçiğin faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirten yetkililer, bulundukları bölgelerde düzenli olarak devriye ve pusu/dinleme faaliyetleri gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının operasyonlarını artan bir tempoda sürdürdüğünü bildirdi.

Kahraman Mehmetçik’in eksi 25 derecede vatan nöbeti Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı üs bölgelerinde gece sıcaklıklar eksi 20 derecenin altına iniyor. Üst bölgelerinin birçoğunda kar kalınlığı 1,5 metreyi aşarken bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 metreye yaklaşıyor. İkiyaka Dağlarındaki Binbirkapı Üs Bölgesinde termometre eksi 25 dereceyi görürken gönderdeki Türk bayrağı ise havada dondu. Kahraman Mehmetçik zorlu hava ve arazi şartlarında mücadelesine devam ediyor.

Tesadüfün böylesi: 6 ikiz Mehmetçik vatani görevlerini birlikte yapıyor Tesadüfün böylesi. Tokat İl Jandarma Komutanlığında askerlik görevini yapan 6 ikiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor. 3’ü tek yumurta ikizi olmak üzere 6 ikiz kardeş vatani görevini yapıyorlar. Yüz benzerlikleriyle birbirlerinden ayırt etmesi güç olan 6 kardeş, davranışlarında ki benzerlikle de dikkat çekiyor.