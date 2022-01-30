Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin 30 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı. Tabloya göre son 24 saatte 428 bin 214 Covid-19 testi yapıldı, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti.





Türkiye'de son 24 saatte 428 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk donemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı" açıklamasında bulundu.