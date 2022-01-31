Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde İzmir'in Dikili ilçesinde 3,7 büyüklüğümde deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem İzmir ve çevre illerde paniğe yol açtı.
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem AFAD'dan gelen son dakika bilgilerine göre; Ege Denizi'nde saat 13.12'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Balıkesir'de 4,7 şiddetinde deprem AFAD'dan alınan bilgilere göre Balikesir'in Dursunbey ilçesinde 4,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Birkaç saniye süren deprem çevre illerle beraber İstanbul'da da hissedildi.
İzmir'de korkutan deprem
31.01.2022 - 00:18 | Son Güncelleme: 31.01.2022 - 00:22
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Dikili ilçesinde saat 23:09'da meydana gelen 3,7'lik deprem korkuttu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde İzmir'in Dikili ilçesinde 3,7 büyüklüğümde deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem İzmir ve çevre illerde paniğe yol açtı.
Etiketler : izmir,deprem,ege,haberler,
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