Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanıyor. Külliye’de yapılacak toplantının ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliğin devam ettiği bu süreçte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Perşembe günü Ukrayna’ya gerçekleştireceği ziyaret olacak.

UKRAYNA ZİYARETİ MASADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya-Ukrayna gerilimiyle ilgili “Mevcut gerilimin yeni bir krize dönüşmeden çözülmesini istiyoruz” değerlendirmelerini yaparken, toplantıda söz konusu ziyaret masaya yatırılacak. Toplantıda, önümüzdeki günlerde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yapılacak görüşmede gündeme gelecek konular değerlendirilecek. Toplantıda, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin yapılacak görüşmelerde, Türkiye’nin önceliğinin tansiyonun düşmesi ve bölgedeki krizin yatışması konusunda atılacak adımlar konuşulacak.

İRAN GAZINDA SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde “10 gün içerisinde akış devam edecek” dediği İran gazıyla ilgili son durum ve buna ilişkin olarak alınması gereken tedbirler masadaki diğer kritik başlık olacak. BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada “İran’dan Türkiye’ye gaz arzı test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladı” ifadeleri kullanılırken, konuyla ilgili son gelişmeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez anlatacak.