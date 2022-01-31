Türkiye Gazetesi

Milli Dost Düşman Tanıma ve Tanıtma Sistemi (IFF) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından günümüze kadar en kapsamlı modernizasyon projesi dahilinde çok sayıda deniz platformuna entegre ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, ASELSAN’ın geliştirdiği IFF Mod 5/S Deniz Platformları Entegrasyon Projesi kapsamında entegrasyon ve kabul faaliyetleri sürüyor.

Bu proje dahilinde Yavuz sınıfı firkateynlerde, Kılıç-II sınıfı hücumbotlarda ve Tuzla sınıfı karakol gemilerinde liman ve deniz kabul testleri yapıldı ve firkateynler kabul faaliyetlerine yoğun ve hızlı şekilde devam edilecek.

EN KAPSAMLI MODERNİZASYON PROJESİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile bugüne kadar gerçekleştirilen, platform sayısı ve tasarım çözümü çeşitliliği bakımından en kapsamlı modernizasyon projesi olma özelliğini taşıyan IFF Mod 5/S Deniz Platformları Entegrasyon Projesi kapsamında, pek çok farklı sınıfta deniz platformuna ASELSAN IFF Mod 5/S Sorgulayıcı ve Cevaplayıcı entegrasyonu gerçekleştiriliyor.

SERİ ÜRETİM İÇİN SÖZLEŞME İMZALANDI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2018'de IFF Mod 5/S cevaplayıcı, kısa-orta menzilli sorgulayıcı, uzun menzilli sorgulayıcı, birleşik sorgulayıcı-cevaplayıcı sistemlerinin geliştirilmesi, seri üretiminin yapılması ve platformlarla birleştirilmesine yönelik sözleşme imzalandı.

Sözleşmeye göre göreve başlayan dost platformların sorgulama ve cevaplama yöntemiyle hızlı ve doğru şekilde teşhis edilmesini sağlayan dost-düşman tanıma ve tanıtma sistemleri hızlı bir şekilde geliştirilerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak.

TÜRKİYE ÖZGÜN ÇÖZÜM ÜRETİYOR

NATO orduları en yeni dost-düşman sorgulama sistemi olarak IFF Mod 5/S'ye geçiş yapıyor. Türkiye bu alanda kendi özgün çözümlerini geliştirerek platformlarına entegre ediyor. IFF Mod 5/S, önceki modlara göre daha uzun menzilden sorgulama, dinleme, karıştırma ve aldatmaya karşı artırılmış direnç, yüksek tanımlama kabiliyeti ve milli kripto cihazı kullanımı gibi özelliklerle üstünlükler sağlıyor.