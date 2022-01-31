Türkiye Gazetesi

Tarihi, gezicelecek yerler ve kültürel güzelliği açısından Türkiye'ye dünyanın birçok noktasından ziyaretçi akın ediyor. Turist sayısı her geçen yıl katlanarak artıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl bir önceki yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 94,06'lük bir artış oldu.

Bir önceki yıla oranla yüzde 88,08 artışın yaşandığı yabancı ziyaretçi sayısında, 4 milyon 694 bin 422 kişiyle Rusya, en çok ziyaretçi gönderen ülke oldu.

Ocak-Aralık döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında 4 milyon 694 bin 422 kişiyle Rusya ilk sırada yer aldı.

RUSYA EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKE

Ocak-Aralık döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında 4 milyon 694 bin 422 kişiyle Rusya ilk sırada yer aldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 120,52 artışın olduğu Rusya'yı, yüzde 175,73 artış ve 3 milyon 85 bin 215 kişiyle Almanya, yüzde 106,49 artış ve 2 milyon 60 bin 8 kişiyle Ukrayna takip etti. Ukrayna'yı Bulgaristan ve İran izledi.

ENÇOK ZİYARETÇİ BULGARİSTAN'DAN

Türkiye'yi 2021 yılı Aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 170,62 arttı ve 1 milyon 892 bin 520 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Bulgaristan, Almanya, İran ve Rusya oldu. Bulgaristan'dan yüzde 160,15 artış ile 265 bin 929, Almanya'dan yüzde 299,04 artış ile 188 bin 146, İran'dan ise yüzde 357,10 artış ile 151 bin 687 kişi Türkiye'yi ziyaret etti.