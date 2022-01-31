Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Aralık ayında Gaziantep'te iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. Pitbull cinsi köpeklerin saldırısında ağır yaralanan küçük kız hastaneye kaldırıldı. Olay üzerine ülke genelinde pitbull cinsi köpekler için toplatılma başlatılmıştı. Yaralanan minik kızdan müjdeli haber geldi ve Asiye hastaneden taburcu edildi.

İki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, küçük kızın tedavisini Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın takip etmesini istedi. Özkan'ın ve doktorların başarılı operasyonlarının ardından minik Asiye taburcu edildi.

TABURCU OLDU

Annesi Zeynep Ataş ile beraber araca binen 4 yaşındaki Asiye'nin durumunun iyi olduğu görüldü. Baba Hüseyin Ateş, “Çok iyiyiz Allah’a şükür olsun. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Şu anda Allah’a şükür durumu çok iyi. 1.5 ay sonra geri geleceğiz” dedi.

BİRÇOK AMELİYAT GEÇİRDİ

Küçük Asiye, Sağlık Bakanlığının görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten 25 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilerek tedavisine başlandı. 1 gün sonra ise Özkan ve ekibi tarafından yaklaşık 4 saat süren ilk seans ameliyatı ile Asiye'ye kalça ve sırtından doku nakledildi.

Başarılı geçen ameliyatın ardından Asiye, 2 gün sonra uyandırılıp, 29 Aralık'ta normal servise alındı. 14 Ocak’ta Asiye’ye kulağındaki hasar ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonlarda yapılmıştı. Küçük Asiye’nin 26 Ocak’ta işitme kaybına yönelik kulağına da operasyon yapılmıştı.

NE OLMUŞTU ?

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan küçük Asiye geçirdiği ameliyat sonrası doktorlar yüz felci olduğunu söylemişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla başarılı doktorlara teslim edilen Asiye iyileşerek tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.