Türkiye Gazetesi

Malatya'da yoğun kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Günlük yaşam koşullarının zorlaştığı ilde; hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu çalışanlarına 1 gün idari izin verildi.

VALİLİKTEN İZİN AÇIKLAMASI

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanmaya bağlı ulaşımda karşılaşılan olumsuzluklar sebebiyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı (kanser, KOAH, kalp ve böbrek yetmezliği, organ nakli ve organ yetmezliği, serebrovasküler vb. kronik rahatsızlığı bulunanlar) olan memur ve diğer kamu görevlilerinin 1 Şubat 2022 Salı günü idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Vali açıkladı: Kamu personelleri yarın izinli sayılacak İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası açıklama yapan İstanbul Valisi Yerlikaya, yarın kamu personellerinin idari izinli sayılacağını duyurdu.