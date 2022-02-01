Türkiye Gazetesi

İSMAİL SONSUZ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu için ABD ile görüşmelerin devam ettiğini ancak Türkiye’nin de modernizasyon için yetkinliğinin oldukça ileri seviyede olduğunu söyledi. Demir, Türkiye’ye açık ambargo uygulayan ülke sayısının çok az olduğunu, daha çok ‘oyalama’ taktiğinin uygulandığını da belirtti. Savunma sanayiinde 2022 hedeflerini anlatan Başkan Demir, gazetecilerin sorularını cevapladı. Demir konu başlıklarıyla şunları söyledi:

F-16’LARIN MODERNİZASYONU

Görüşmelerden olumlu sinyaller geliyor ancak nihai onayın kongreye gideceğini düşünürsek beklentimizi ona göre ayarlamalıyız. F-16’ların modernizasyonu işlemlerinin Türkiye’de çok hızla devreye alındığını ve bu konuda yetkinliklerimizin oldukça ileri seviyede olduğunu söyleyebilirim. Elimizdeki F-16’ların kabiliyetleri son derece yetkin hâle gelmeye hazır. Bu konuda bir teknoloji eksimiz yok.

F-35 MÜZAKERELERİ

Başından itibaren Türkiye’nin F-35 projesinden tek taraflı olarak çıkartılamayacağını, bunun gayri hukuku olduğunu ve anlaşma hükümleri çerçevesinde bunu yapmalarının mümkün olmadığını söyledik. Bu görüşümüzü teyit eder şekilde başta ABD olmak üzere taraflar mutabakat zaptından kendileri tek taraflı olarak çekilmeye başladı. Bir başka mutabakat zaptı çerçevesinde buluşacaklar. İlk mutabakat zaptının taraflara verdiği haklar vardı. Sizin masadan kalkmamız bu hakların kalktığı anlamına gelmez. Müzakereler devam edecek.

YERLİ MUHARİP UÇAK

18 Mart 2023’te hangardan çıkacak. Motor konusunda bir risk beklemiyoruz ama alternatif çalışmalarımız var. Onları da zamanı gelince duyuracağız. Bu konuda risk yönetimi yapıyoruz.

AMBARGOLAR

Açık bir şekilde ‘Türkiye’ye ambargo koyduk’ diye ilan eden ülke sayısı çok değil. Ancak istediğiniz her üründe, özellikle sadece kendinizin kullandığı değil ihraç etme aşamasına geldiğiniz safhada ihraç izinlerinin bekletildiğini çok uzun değerlendirme sürecine girdiğini görüyoruz. Mesela Altay tankı motoru meselesinde Türkiye resmen ret cevabı almış değil ama değerlendirme sürece beş yıldır devam eden bir durumdan bahsediyoruz. Yani burada ‘Ambargo koyduk’ demiyorlar ama oyalama taktiği uyguluyorlar.

PAKİSTAN’LA ATAK MESELESİ

Atak konusunda Pakistan makamlarının ciddi arzu ve talepleri var. Ancak buradaki konu Pakistan tarafına ait değil, konu motorun ihraç onay süresinin uzaması.

UKRAYNA VE RUSYA İLE İŞ BİRLİĞİ

Ukrayna ile İHA motoru konusunda da bir risk yönetimimiz var. Sırf son olaylardan dolayı değil, genelde savunma sanayii projelerimizde sürekli olarak bir risk analizi yapıp tek kaynağa bağımlı kalmamak üzere bir politika geliştiriyoruz. Ukrayna ile uzun süredir ilişkilerimiz var, Rusya ile aynı şekilde. Bu ilişkilerin son krizden etkilenmemesine çalışıyoruz.

İKİNCİ PARTİ S-400

Biz masaya ilk günden itibaren iki parti S-400 için oturduk. Bütün görüşmelerimiz esası bu çerçevede idi. İlk gün ‘Biz bir sistemi alacağız sonra bir düşüneceğiz bakacağız ikincisini alacağız’ değildi. Baştan beri iki sistem konuştuk, hep iki sistem devam ettik. Bütün görüşmelerimizde üretim boyutlarını ve teknoloji ortaklıkla ilgili nelerin yapılabileceğini çok derin tartıştık.

SAMP-T SAVUNMA SİSTEMLERİ

Siper projemiz ve katmanlı hava sahası yolculuğumuzla zaten SAMP-T seviyesinde bir ürüne doğru gidiyoruz. İş birliği konusu her zaman açık ve masada. Biraz da karşı tarafın istek ve arzusuna bağlı olarak bu konuda gelişmeleri göreceğiz ama bizim tarafımızdan olumlu bir yaklaşım masada. İş birliği yapan ülkelerdeki hedef, mevcuttaki ürünün biraz daha geliştirilmesi. Bir yol haritası var. Eğer karşı taraf bu yol haritasının devamıyla ilgili ciddiyetini gösterirse bu yolculuk devam eder.

YUNANİSTAN’IN RAFALE UÇAĞI ALMASI

Ülkelerinin masraflarını artırmaktan başka bir işe yaramaz. Güç dengesi her zaman Türkiye lehine olur.

"ASIL SORU MOTORLAR NASIL ENGELLENDİ"

İsmail Demir “‘Motor nerede?’ diyenlere soracağımız soru şu. Zamanında başlatılmış motorlar nasıl engellendi? Motor projemiz yeni başladı maalesef. Dünya bunları 80 yıldır, 60 yıldır olgunlaştıra olgunlaştıra bir yere getirdi. Biz ise 60 yılda gelinen noktayı 6 yılda almaya çalışıyoruz. Bir an önce çeşitli motorların devrede olduğunu görmek isteriz. İnşallah yakında Atak helikopterimizin motorunu ikame edecek motorumuzun testlerini başlattı. Biraz sabır diyoruz. Evet, biz de sabırsızız ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.

HÜRKUŞ’TA İLK TESLİMAT BU YIL

“Savunma Sanayii Başkanlığının bu yıl önemli hedefleri var” diyen İsmail Demir şunları söyledi: Hedefler arasında özgün helikopterimiz GÖKBEY’in ilk teslimatının yapılması, eğitim ve hafif taarruz uçağımız hangardan çıkması ve eğitim uçağımız HÜRKUŞ’un teslimatı yer alıyor. Önemli gelişmelerin yaşanacağı diğer projelerden bazıları şunlar: Kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak. Son A400M uçağı teslim edilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü için İnsansız Keşif Uçağı Projesi başlatılacak. SUNGUR Portatif Hava Savunma Füzelerinin ilk teslimatları gerçekleştirilecek. ATMACA Gemisavar füzesi ve KARAOK Füzesi ilk kez envantere girecek. PARS 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araçların ilk teslimatları yapılacak. Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA’nın ilk teslimatı yapılacak. MİLGEM projesi kapsamında 6-7. ve 8. gemiler için sözleşmeler imzalanacak. Yeni Tip Denizaltı Projesinde 2. denizaltı havuza çekilecek. Yeni insansız deniz araçları projeleri başlatılacak. SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak KTJ3200 Turbojet Motoru teslim edilecek.

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Savunma sanayisinde 750 dev proje: Hedef ilk 10 ülkenin arasına girmek Türk savunma sanayisi edim adımlarla ilerleyişini sürdürüyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde yaptığı projelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, açıklamalarda bulunarak 750 proje üzerinde çalıştıklarını ve proje hacmini 5,5 milyar dolardan 60 milyar doların üzerine çıkardıklarını belirtti.