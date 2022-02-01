Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Ukrayna-Rusya geriliminde Türkiye’nin arabulucu olabileceği konusunda mesajlar verileceği görüşmelerde, gerilimin azaltılması, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi ve sıcak çatışma dönüşmemesi yönünde girişimlerde bulunulacak.

Yine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de 15 Şubat’tan sonra Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinde, Ukrayna geriliminin yanı sıra, S400 sevkiyatı, beşinci nesil savaş uçağı tedariki, Suriye ve bölgesel meselelerin ele alınacağı belirtiliyor.

BAE’YE İADEİZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4,5 yıl aranın ardından 14-15 Şubat’ta Birleşik Arap Emîrlikleri’ne bir iade-i ziyaret gerçekleştirecek. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed en-Nahyan’ın Kasım ayındaki Ankara temaslarında 9 alanda doğrudan yatırımları içeren anlaşmalar imzalanmıştı.

İSRAİL’LE YENİ DÖNEM

Ayrıca, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog da bu ay Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Herzog’un ziyaretini olumlu bir gelişme olarak gördüklerini belirterek “Bu ziyaretle birlikte İsrail Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlayabilir” demişti.

Libya Millî Birlik Hükûmeti’nin Başbakan Yardımcılarından Hüseyin el-Katrani’nin bu ay sonunda Türkiye ziyareti planlanıyor. Öte yandan, bugün Lübnan Başbakanı Necib Mikati de resmî temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye geliyor. Mikati, göreve geldiği 10 Eylül 2021’den bu yana ilk defa Türkiye’yi ziyaret etmiş olacak.

Bakan Akar Rusya-Ukrayna gerilimini değerlendirdi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Karadeniz'de diyalog konusunda Türkiye olarak bize düşen görevleri bugüne kadar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bir tarafta Rusya, diğer tarafta Ukrayna olan diyaloğumuz ayrıca bunun yanı sıra NATO'ya karşı bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik, getirmeyi sürdürüyoruz” dedi.

Kabine bugün toplanıyor: Rusya-Ukrayna gerilimi masada Toplantıda, Erdoğan’ın Perşembe günü Ukrayna’ya gerçekleştireceği ziyaret ile Türkiye’ye gelmesi planlanan Putin’le yapılacak görüşme değerlendirilecek.