Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın babaannesi hayata gözlerini yumdu. Üzücü haberi Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver sosyal medyadan verdi. Ünver paylaşımında, “Ömeranlı mahallemizden Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın babaannesi Fatma Koca hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta sayın bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Ömeranlı Mahallesi'ndeki evinde akşam saatlerinde 86 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybeden Fatma Koca'nın cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

BAKAN KOCA’NIN CENAZEYE KATILMASI BEKLENİYOR

Vefat haberini Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver sosyal medya hesabından paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

Cenaze törenine Bakan Koca'nın da katılması bekleniyor.