Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Artık hiçbir sorun ülkelere ait değildir. Her ülkede yaşanan sorun dünyaya temas eden bir süreçtir. Kaynağı kendi coğrafyası sanılan meselenin aslında çok farklı yerlere uzandığını görebiliyoruz. Uyuşturucu küresel bir meseledir. Durum ne kadar ciddidir. Sizler bu işin vahametini herkesten fazla biliyorsunuz. Öyle durumlarla karşılaşıyorsunuz ki insanlığın düştüğü bu durumu lanetleyerek şahit oluyorsunuz.

Dünyada iki sahada da kullanım ve üretim alanında ciddi yükseliş var.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ZAFER ARTTIKÇA TERÖR ZAYIFLIYOR

Uyuşturucuyla mücadelede zafer kazandıkça terör zayıflıyor. 15 Temmuz sonrası Türkiye'de yakalanan uyuşturucu miktarının yüzde 70'inin üzerinde olan bölüm Hakkari, Van illerinde yakalanıyordu. Uyuşturucunun doğudan batıya sevkini engelleyebiliyoruz. Bu tarihi bir başarıdır. Uyuşturucuyla mücadelede en kritik nokta, sınır illerinde bloklanması, dağıtımın engellenmesidir.

2021 yılında Cumhuriyet tarihi rekorlarının kırıldığını belirten Bakan Soylu, '22 ton 234 kilogram eroin, 2 ton 841 kilogram kokain ele geçirdik' dedi.

BAZI BATI ÜLKELERİ NARKO SHOPLAR AÇIYOR

Bazı Avrupa ülkeleri uyuşturucuyu sağlık sorunu olarak görüyorlar. Kimisi narko shoplar açıyor. Hiç kusura bakmasınlar bizim gençlerimiz kıymetlidir. Dünyada bir pandemiden geçiyoruz. Onlar yaşlılarını bilerek ve isteyerek ölüme terk ettiler. Biz başka bir medeniyetin çocuklarıyız. Biz 18'ine gelince çocuğunu terk eden bir millet değiliz. Yaşlılarını huzur evine terk eden bir millet değiliz. Hiçbir gencimizin uyuşturucu komasına izin verecek bir millet değiliz.

Uyuşturucu operasyonları yüksek maliyetli yüksek riskli işlerdir.

Hani bir söz vardır 'Depresyona gireceğim ama vaktim yok' diye. Biz de kimsenin lafına bakacak vaktimiz yok.

UYUŞTURUCU PKK TERÖRÜNÜN EN ÖNEMLİ FİNANS KAYNAĞIDIR

Her şeyi Batı'ya sevk ediyorsunuz diyenler vardı. Bu 3. dünya ülkelerinin tavrıdır, diyenler vardı. Klasik solcular hep aynı tavrı ortaya koyarlardı. Kendi yönetim eksikliğinizi kapatıyorsunuz diye. Şimdi görüyor musunuz Batı'nın Afganistan'ı nasıl uyuşturucu tarlasına çevirdiğini. Uçağı kaldırırken aşağıda kim var diye bakmadı Amerika, kim düşecek diye bakmadı. İnsanlıktan paylarını almış değiller. Kişi başı gelirin yükselmesiyle dünyaya hakim olabileceklerini düşünebilirler. Ama insanlar umurlarında değil. Ama bizim umurumuzda.

Coğrafi olarak uyuşturucu açısından geçiş noktasıyız. Tüm bu olumsuz duruma rağmen uyuşturucuyla mücadelede Dünyada toplam yakalanan uyuşturucunun yüzde 21'ini biz yakaladık.

2021'in sonunda uyuşturucudan tüm zamanların yıllık tutuklama sayısına ulaştık. Hala cezaevlerinde uyuşturucu suçundan 100 binin üzerinde kişi bulunmaktadır.

Bakan Soylu'dan sert sözler: TBMM'ye girmekle terörist sıfatınız kaybolmaz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Soylu; "TBMM'ye girmekle terörist sıfatınız kaybolmaz. Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, barışını bozdurmayacağımızı bilin. Terörle mücadelede zirvedeyiz, mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Soylu duyurdu: Zehir tacirlerine ağır darbe... 515 kilogram eroin yakalandı İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 515 kilogram eroinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu: Terör örgütünü bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son operasyonlarda 98 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini belirterek, "Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık, bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz" dedi.