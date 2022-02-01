Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen savunma gücü projeleri ve üretimler gün geçtikçe artıyor. Roketsan'ın projesi Kaideye Monteli CİRİT (KMC) Silah Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tanksavar bölükleri için hazırlandı. Sistem, Türk mühendisler tarafından tamamen yerli ve milli imkanlar ile üretildi.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, yaptığı açıklamada, taktik füze silah sistemi KMC'nin, Roketsan ailesinin üyesi Türk mühendisler ve teknisyenler tarafından geliştirildiğini söyleyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tanksavar bölüklerinin gücüne güç katacağına inandıklarını belirtti.

HAREKETLİ HEDEFLERE KARŞI ATIŞ YAPABİLİYOR

Sistemin yüksek hareket kabiliyeti, 360 derece dönüş özelliği ve araç içerisinden kontrol edilebilen stabilize taret sistemi ile sabit ve hareketli hedeflere karşı atış yapabildiğini belirten İkinci, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen UMTAS, L-UMTAS ve CİRİT gibi yüksek hassasiyete sahip ve tahrip gücü yüksek tanksavar füzelerinin bir arada kullanılabiliyor olması, sistemimizin çarpan etkisi yapan önemli kabiliyetlerinden biridir." dedi.

Tanksavar bölüklerine ilave yetenek kazandırma amacıyla başlatılan KMC Silah Sistemi Projesi, UMTAS, L-UMTAS ve CİRİT füzelerini atabiliyor. Proje kapsamında Konya/Karapınar'da icra edilen muayene ve kabul atışında belirlenen hedefler başarılı bir şekilde vuruldu.

HEM KARADA HEM DENİZDE TEST EDİLDİ

2014 yılında kalifiye edilen KMC Silah Sistemi, bugüne kadar hem kara hem de deniz platformlarına başarıyla entegre edilerek test edildi. Sistem hem durarak hem de hareket halinde atış yeteneği ile UMTAS, L-UMTAS ve CİRİT füzelerini yüksek vuruş gücü ile ateşleyebiliyor.

20 KİLOMETREYE KADAR KEŞİF VE GÖZETLEME KABİLİYETİ

KMC Silah Sistemi, stabilize tareti sayesinde 40 kilometre hıza kadar hareket halindeyken atış kabiliyeti sağlıyor ve kullanıcıya 8 kilometre menzile kadar yüksek vuruş kabiliyeti sunuyor. Bu sistem, ayrıca, üzerinde taşıdığı yüksek teknoloji ürünü elektro optik sistemle 20 kilometre menzile kadar da keşif ve gözetleme faaliyeti yürütebiliyor.