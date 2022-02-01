Türkiye Gazetesi

ASELSAN, özgün sistem tasarım ve entegrasyonu yaklaşımıyla silah sistemlerini geliştiriyor. Güvenlik güçlerinin talepleri ve değişen tehditleri dikkate alan Aselsan, kara ve deniz platformlarında kullanılan mevcut ürünlerine yenilerini ekliyor. ASELSAN’ın öz kaynaklarıyla yürütülen Göker ile atış testleri gerçekleşti. Bir süredir üzerinde çalışılan Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi'nin işletme testleri ve kabiliyet gösterim atışları, Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Atış Alanı'nda tamamlandı.

KÜÇÜK VE ZORLU HEDEFLERDE KULLANILACAK

Mini/mikro insansız hava aracı (İHA) sınıfında yer alan oldukça küçük ve zorlu hedefleri beklenenin çok üzerinde menzillerde imha etmeyi başaran sistem, aynı zamanda kara hedeflerine karşı da oldukça uzun menzillere kadar etkin olduğunu kanıtladı. Yapılan testler sistemin göreve hazır olduğunu ortaya koydu.

HEM KARADA HEM DE HAVADA HEDEFLERİ VURACAK

Sistem, "ATOM 35 milimetre Parçacıklı Mühimmat"ın güç çarpanı olarak kullanımıyla mini/mikro İHA, maket uçak, helikopter gibi hava hedeflerine karşı 4 kilometrenin üzerinde menzilde etkinlik sağlayacak. Kara hedeflerine karşı ise 5 kilometrenin üzerinde menzilde caydırıcılık sağlayacak sistem, geniş yükseliş ekseni kapsamasıyla özellikle dağlık alanlarda düşük alçalış açılarına atış imkanı verecek. Sistem, bu sayede hem kara hem de hava hedeflerine karşı yüksek başarımla sahada kullanım alanı sunacak.