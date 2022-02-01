Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın babaannesi hayata gözlerini yumdu. Üzücü haberi Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver sosyal medyadan verdi. Ünver paylaşımında, “Ömeranlı mahallemizden Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın babaannesi Fatma Koca hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta sayın bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA CENAZE NAMAZINA KATILDI

Bakan Koca babaannesinin cenaze namazına katılmak üzere Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesine geldi. Bakan Koca, vatandaşlarla selamlaşırken, babası Hasan Koca ile sarıldı. Fatma Koca için Ömeranlı Mahallesi Merkez Camisinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

DUALARLA DEFNEDİLDİ

Cenaze namazına Bakan Fahrettin Koca, yakınları, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Abdullah Ağralı, Ahmet Sorgun ile Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Kulu İlçe Belediye Başkanı Murat Ünver, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Fatma Koca'nın cenazesi mahalle mezarlığında dualarla defnedildi.