Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından milyonlarca kişiyi ilgilendiren müjdeyi duyurdu. Erdoğan ilk paylaşımında, "Engellilerimize yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasını inşallah 8 Şubat’ta yapacağız. Bu atamayla her eğitim kademesinden toplamda 2 bin 927 engelli vatandaşımız kamuda istihdam edilecek" ifadelerini kullandı.

DEZAVANTAJLI AİLELERE MÜJDE

Erdoğan, bir sonraki paylaşımında ise, "Dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçiriyoruz. Bu destek paketinin dezavantajlı ailelerimizin sayıları 1 milyonu bulan çocuklarına hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.