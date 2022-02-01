Türkiye Gazetesi

Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen ismi, besteci, söz yazarı ve TV programcısı Barış Manço, ölümünün 23. yılında anılmaya devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, usta sanatçı Barış Manço'yu vefatını 23. yıl dönümünde rahmet andı.

Çelik, Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak " "Biraz Adana, Kozan, biraz başka yerler… Bu memleketin unutulmaz sanatçısı, buradan dünyaya seslenen Barış Manço'yu vefatının 23. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Hayatı ve eserleri örnek olmaya devam ediyor" sözlerine yer verdi." ifadelerini kullandı.

BARIŞ MANÇO KİMDİR?

Barış Manço, İsmail Hakkı Manço ile Türk müziği sanatçılarından Rikkat Uyanık çiftinin çocukları olarak 2 Ocak 1943'te, Zeynep Kamil Hastanesinde dünyaya geldi.

İlk çocuklarına "Savaş" ismini veren çift, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde doğan ikinci çocuklarına ise "Mehmet Barış" ismini uygun buldu. Barış Manço'nun Oktay ve İnci ismini taşıyan iki kardeşi daha oldu. Anne babası 3 yaşındayken ayrılan Barış Manço, babasının yanında büyüdü.

Kadıköy Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulunda başladığı eğitimini Galatasaray Lisesinde sürdüren Barış Manço, babasının vefatının ardından Galatasaray'dan ayrıldı ve eğitimini Şişli Terakki Lisesinde tamamladı.

TELEVİZYON PROGRAMI YAPMAYI HEP İSTEMİŞTİ

Manço, müzik hayatındaki ilk konserini öğrencisi olduğu Galatasaray Lisesinin konferans salonunda verdi. Yıllar sonra yönetmen Oksal Pekmezoğlu'nun 1975'te çektiği "Baba Bizi Eversene" filminde başrolde oynayan ve filmin müziklerini Kurtalan Ekspres ile yapan Barış Manço, başka bir sinema filmde rol almadı. Televizyonda program yapma düşüncesi ise Barış Manço'da her zaman olmuştu.

1999'DA HAYATINI KAYBETTİ

Müzik hayatını anlattığı "40. Yıl" şarkısını besteleyen Barış Manço, bir döneme damgasını vuran şarkılarını yeniden düzenleyerek seslendirdi. Daha önce de tansiyon sıkıntıları yaşayan sanatçı, 31 Ocak'ı 1 Şubat 1999'a bağlayan gece, gece ani tansiyon düşmesi sonucu fenalaştı. Ambulansla Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi'ne kaldırılan Barış Manço, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.