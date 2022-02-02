Türkiye Gazetesi

Trabzon'u ziyareti esnasında gençlerle de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde "Heyamo" türküsünü seslendiren Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ceren Ece Öksüz'ün anlamlı sürpriziyle karşılaştı. Öksüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz yaparak türküyü yeniden okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan o anları sosyal medya hesabından "İyi ki varsın Eren" mesajı ile paylaştı.

TRT GENEL MÜDÜRÜ SOBCI'DAN "EREN" TEŞEKKÜRÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmine ilişkin değerlendirmeleri üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Kahraman şehitlerimizi kalp hafızamıza nakşettiğimiz bu yolculuğumuzda kıymetli destekleri ve takdirleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza, müziğiyle nefes olan Ceren kızımıza, salonları dolduran milyonlara ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan Trabzon’da gençlerle buluştu: Her eserin altında imzamız var Trabzon'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan; eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal desteklere kadar her eser ve hizmetin altında kendi imzalarının olduğunu vurguladı.

Erdoğan: Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da kara gün dostu olarak Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Engelli vatandaşlara kamuda istihdam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçiriyoruz." açıklamasında bulundu.