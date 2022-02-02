Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

Yapay zekâ uygulanmasının geçtiğimiz yaz gerçekleşen orman yangınlarının ardından kullanılmaya başlandığını söyleyen Bakan Pakdemirli, orman gözetleme kulelerindeki kameralar sayesinde dumanın anında tespit edilebileceğini ifade etti. Bakan Pakdemirli “Ormanlara bakan çok sayıda kameramız var. Kameraları koymaya önce Antalya’dan başladık. Ardından Muğla’ya da yerleştirdik. Ormanlarda çıkan dumanı yapay zekâ ile tespit ediyoruz. Yani, yapay zekâ ile verilen uyarı sayesinde dumanın çıktığı yeri anında görüyoruz. Daha sonra en yakın ekibi bu bölgeye sevk ediyoruz” dedi. Kameraların dumanı algılama mesafesinin 20 kilometre olduğunu kaydeden Pakdemirli, yangın tespit süresinin ise 2 dakika olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli ayrıca, 2030 yılına kadar mevcutta bulunan orman gözetleme kulelerinin yüzde 70’inin akıllı kule haline getirmeyi hedeflediklerini aktardı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, akıllı kule sayısı 76, kamera bulunan kule sayısı 103, toplam kamera sayısı ise 358. Kulelerde kurulu bulunan kameralar aracılığıyla yapay zekâ ve makine öğrenmesiyle 20 kilometre mesafeden duman tespiti yapılarak ilgi yerlere SMS veya MMS olarak alarm gönderiliyor. Bir kuleden 20-50 bin hektar alan yaklaşık olarak 2 dakikada taranıyor. Program üzerinde yangının algılandığı kamera aracılığıyla yangın noktasının koordinatları belirleniyor. Daha sonra bu noktaya hemen ekipler sevk ediliyor.

Avustralya orman yangınlarıyla mücadele ediyor Avusturalya’nın turistin bölge Margaret River’da süren orman yangınları nedeniyle 45 kişi bölgeden tahliye edilirken, 6 bin hektardan fazla alan yangından etkilendi.

HEKTAŞ, orman yangınlarından etkilenen üreticiler için proje başlattı HEKTAŞ, başlattığı “Toprakla Yeniden” isimli proje kapsamında yangından etkilenen en çok seranın bulunduğu yer olması nedeniyle pilot bölge olarak belirlediği Antalya Manavgat’taki Yavrudoğan Mahallesi’ndeki tarım alanlarını bitki besleme ürünleriyle verimli hale getirmek için harekete geçti.