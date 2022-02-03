Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde açıklama yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

UKRAYNA-RUSYA KRİZİ

Önemli bölgesel konularda fikir alışverişi yapacağız. Biz de Karadeniz ülkesi olarak tüm tarafları itidalli olmaya davet ediyoruz. Barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kere daha vurguluyorum.

Bugün Sayın Zelensky ile görüşmemizi yapacağız ardından da Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye'ye ziyaretini gerçekleştirecek. Bu iki ziyareti yapmadan, hangi taşı nereye koyacağımızı düşünmek doğru olmaz. Ama görüşmeleri yaptıktan sonra neyi nereye oturtacağımızı; bölgenin önemli ülkesi olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki olumsuz gelişmeleri görmek bizler için doğru bir gelişme değil.

Kiev'de yapacağımız görüşmede, Kırım'daki soydaşlarımızın durumu üst sıralarda yer alacaktır.

İSRAİL İLE NORMALLEŞME ADIMLARI

Belki özel temsilcimizi İsrail'e göndererek ön çalışmayı arkadaşlarımız yapacak. Buna göre de süreci başlatacağız.

AVRUPA KONSEYİ'NİN OSMAN KAVALA KARARI

Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere açık ve net söylüyorum; bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bunu çok net söylüyorum. Şu anda bizim mahkemelerimizin bu konuda vermiş olduğu bir karar var. Bu konuda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara da bizim saygımız olmayacaktır.

YUNANİSTAN'IN MÜLTECİLERİ ÖLÜME TERK ETMESİ

Her şeyden önce 12 tane insanı orada dondurarak ölümüne seyirci kalmak yenilir yutulur bir şey değil. Fakat Yunanistan'ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz. Hatta botlarda şişlenerek batırılan ve ölüme mahkum edilen nice insanlar oldu. Şişlenmek suretiyle bu botların batırılması ve insanların ölüme mahkum edilmesi Yunanistan'ın insanlara yönelik tavrının ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Maalesef Yunan medeniyetinin adeta göstergesiymiş gibi bir yapı var. Bu konuyla ilgili olarak bugüne kadar Avrupa Birliği hep sessiz kalmıştır, dünya sessiz kalmıştır. Adetlerini değiştireceklerine ben hiç ihtimal vermiyorum.