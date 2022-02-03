Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yunanistan tarafından geri itilen 19 sığınmacının sınırda çıplak halde donarak yaşamını kaybettiğine dikkati çekerek, Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris'e "insanlık ölmemeli" çağrısında bulundu.

"İNSALIK ÖLMEMELİ"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Thanos Plevris Yunanistan Sağlık Bakanı, sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 17 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Onlara ulaştığımızda 16'sı maalesef donarak ölmüştü. Birini hastaneye kaldırdık fakat çok geçti. İnsanlık ölmemeli"

19 GÖÇMEN DONARAK ÖLDÜ

Yunanistan'ın ayakkabı ve giysilerini alıp Edirne'nin İpsala ilçe sınırından geri ittiği alanda dün 12 göçmenin donarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu sabah 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde öğle saatlerinde 3 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı. Donarak hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 19'a ulaştı.

Göçmenlerin bulunduğu alanda geniş çaplı araştırma yapılıyor.

Olay yerinde çok sayıda ambulans da hazır bekletiliyor.