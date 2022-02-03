Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin davetlisi olarak, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kiev'e gitti. Erdoğan ve Zelenski'nin baş başa görüşmesinin ardından, iki ülke arasında yapılan anlaşmalar için imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreni sonrası liderler basın açıklaması yaptı.

"TÜRKİYE'NİN ARABULUCU ROLÜ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Zelenski, "Bugün imzaladığımız anlaşma, BAYKAR Makina İHA’larının Ukrayna’daki üretimini genişletecek. Toprak bütünlüğümüze desteği için Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Savaşı bitirme yolunda Ukrayna-Rusya arasında Türkiye'nin arabulucu rolü için de teşekkür ediyoruz" dedi.

"TÜRKİYE LİDERLERİN BULUŞMASINA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRDIR"

Erdoğan ise: "İki yıl aradan sonra stratejik ortağımız Ukrayna'yı ziyaret etmekten memnuniyet duyuyorum. Kırım dahil olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi tekrar etmek istiyorum. Türkiye liderlerin buluşmasına ev sahipliği yapmaya hazırdır. Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. İmzaladığımız anlaşmalar, stratejik ortaklığımızı ileri taşıma iradesinin sembolüdür."

İKİ ÜLKE ARASINDA 8 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy'nin Marinskiy Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından 8 anlaşma imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Hükümeti arasında Serbest Ticaret Anlaşması, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmilhal tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında Gençlik Politikası alanında iş birliği anlaşması, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba tarafından imza altına alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Ukrayna Devlet Vergi Servisi arasında Teknik İşbirliği Mutabakat Muhtırası'na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba imza attı.

Türk Standartları Enstitüsü ile Ukrayna Bilimsel Araştırma ve Standardizasyon, Belgelendirme ve Kalite Sorunları Hakkında Eğitim Merkezi arasında mutabakat muhtırasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba imza altına aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu arasında 4 Aralık 2009 tarihinde Kiev'de imzalanan Kanun Uygulayıcı Birimlerin İşbirliği Anlaşması'nın tadil edilmesine yönelik protokolü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastirskiy imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında Yüksek Teknoloji ve Havacılık/Uzay Sanayii Alanında İşbirliğine Dair Çerçeve Anlaşması'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Ukrayna Gümrük Servisi arasında Ortak Gümrük Komitesi Tesis Edilmesine İlişkin Protokolü ve Yetkili Ekonomik Operatör Programlarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Eylem Planı'nı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Ukrayna Devlet Gümrük Servisi Başkanvekili Vyaçeslav Demçenko imzaladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna mesajı: Arabulucu olabiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "(Rusya - Ukrayna gerilimi) İşgale yönelik herhangi bir gelişme veyahut bir savaş çıkması, bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur" dedi. Omicron varyantı ile artan vakalara ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, "Olumlu bir gidişata vesile oluyor gibi görünüyor" şeklinde konuştu.



Ukrayna Savunma Bakanı duyurdu: Bayraktar TB2 üretim fabrikası açılacak Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti kapsamında Ukrayna’da Bayraktar TB2’lerin üretim fabrikasının açılmasına yönelik bir anlaşma imzalanacağını söyledi.