Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 şüpheli belirlendi. 2 Şubat'ta İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda 12 şüpheliden 10'u yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 şüpheliden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.





Firari FETÖ şüphelilerini jandarma kıskıvrak yakaladı Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı olan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından İzmir'in Bornova ve Aliağa ilçelerinde yakalandı.



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