Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak gittiği Ukrayna'daki resmi temaslarını tamamlayarak yurda dönüş yaptı. Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 23.30'da Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, havalimanında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile diğer ilgililer karşıladı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.



Erdoğan: Arabuluculuk için ev sahipliği yapmaya hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin davetlisi olarak Ukrayna'ya gitti. İki ülke arasında imzalanan anlaşmaların ardından liderler basın açıklaması yaptı. Erdoğan konuşmasında, "Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna'nın egemenliğini destekliyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde açıklama yapıyor.